تركيا تشهد ارتفاعًا كبيرًا في حالات الإصابة بكورونا

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سجلت تركيا ارتفاعًا حادًا في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، وتضاعف عدد الحالات الجديدة خمس مرات خلال الأسبوعين الماضيين.

وحث وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما على تلقي جرعة أخرى من اللقاح. وأشار إلى أن الوضع الوبائي في العالم يشهد تسجيل موجة انتشار جديدة لفيروس كورونا.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه وفقا لآخر حصيلة أسبوعية تم الإعلان عنها للأسبوع من 27 حزيران إلى 3 تموز، زاد عدد الإصابات بنسبة 114% مقارنة بالأسبوع السابق، وتضاعفت الزيادة خلال الأسبوعين الماضيين بنحو 5 مرات.