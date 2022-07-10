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الأسد: إيران وسوريا على جبهة واحدة

10
JULY
2022
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أكّد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، "أنّ بلاده تشدّد على ضرورة تنفيذ الاتفاقيات الجيدة التي أثمرتها زيارة الرئيس السوري بشار الأسد لطهران ومتابعتها بجدية".

وأعلن رئيسي، في اتصال هاتفي بنظيره السوري في مناسبة عيد الأضحى، "مواصلة بلاده دعم محور المقاومة وخصوصًا سوريا، قائلاً: "إنّ إيران تدعم الاستقرار والسلام في سوريا وترفض أي تدخّل أجنبي فيها".

من جهته لفت الأسد، إلى أنّ, "أعداء بلاده يضعفون يومًا بعد يومًا أمام محور المقاومة".

وشدّد على أنّ, "إيران وسوريا على جبهة واحدة".

كذلك، أبلغ الرئيس السوري تحياته المرشد الإيراني السيد علي خامنئي.

والأسبوع الماضي، أكّد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، خلال زيارته دمشق، أنّ "العلاقات بين طهران ودمشق استراتيجية".

وأشار إلى أنّ, "سوريا تقف في الخط الأمامي في مواجهة الصهيوني المحتل".

وقال وزير الخارجية السوري فيصل المقداد إنّ: "هناك جهدًا إيرانيًا من أجل حلّ المشاكل مع تركيا، من دون قرع طبول الحرب"، مرحباً بـ"الدور الإيراني في هذا الخصوص".

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