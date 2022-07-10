الشرطة اليابانية تعترف بوجود "خلل" في إجراءات حماية شينزو آبي

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اعترفت الشرطة اليابانية بوجود مشاكل في أمن رئيس الوزراء السابق المقتول شينزو آبي.

وقال قائد شرطة محافظة نارا حيث قتل آبي بالرصاص يوم السبت إنه لا يمكن إنكار وجود ثغرات أمنية بالنظر إلى أن الزعيم السابق قتل بسلاح ناري بوجود عناصر حمايته.

وقال رئيس شرطة المحافظة تومواكي أونيزوكا في مؤتمر صحفي: "إنني آخذ هذا الأمر على محمل الجد، وبأسف شديد". وأضاف أنه يتحمل مسؤولية حادثة اغتيال آبي بالكامل، حيث أشرف على الخطة الأمنية ووافق عليها.

وتابع "أعتقد أنه لا يمكن إنكار وجود مشاكل تتعلق بأمن رئيس الوزراء السابق آبي".