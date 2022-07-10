رئيس سري لانكا سيتنحى عن الرئاسة الاربعاء وسط احتجاجات ضخمة

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قال رئيس البرلمان إن الرئيس السري لانكي غوتابايا راغاباكسه سيتنحى عن منصبه يوم الأربعاء المقبل تحت وطأة الضغوط الشعبية بعد احتجاجات عنيفة اليوم اقتحم خلالها المتظاهرون المقر الرسمي لإقامة رئيس البلاد وأضرموا النار في المقر الخاص لرئيس الوزراء في كولومبو.

جاء هذا الإعلان بعد تصعيد مأسوي للاحتجاجات السلمية المناهضة للحكومة، والمستمرة منذ شهور، على أزمة اقتصادية حادة تخنق البلد الذي يبلغ عدد سكانه 22 مليون نسمة.

ولم يصدر الرئيس نفسه أي تصريح حتى الآن، على ما افادت وكالة" رويترز".

وأثار إعلان قرار تنحي الرئيس أجواء احتفالية في بعض أنحاء كولومبو.

وقال مكتب رئيس وزراء سري لانكا رانيل فيكريمسينغي في بيان اليوم إنه مستعد للاستقالة لإفساح المجال لتشكيل حكومة تضم جميع الأحزاب، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك أو الإجراءات التي اقترحها رئيس البرلمان ستحل هذه الأزمة.

وقال مصدران بوزارة الدفاع إن الرئيس راغاباكسه نُقل من المقر الرسمي أمس الجمعة حفاظا على سلامته قبيل الاحتجاج الذي كان متوقعا. ولم يتسن ل"رويترز" تأكيد مكان الرئيس على الفور.

وقال مكتب رئيس الوزراء إن المتظاهرين اقتحموا أيضا منزل فيكريمسينغي الخاص وأضرموا فيه النيران. ولم ترد حتى الآن تقارير عن وقوع إصابات جراء الحريق.

وقال مصدر حكومي لرويترز إن رئيس الوزراء نُقل أيضا إلى مكان آمن.

وقالت مصادر طبية لرويترز إن ما لا يقل عن 39 شخصا، بينهم شرطيان، أصيبوا خلال الاحتجاجات المستمرة ونقلوا إلى المستشفيات.