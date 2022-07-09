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جهاز جديد في هونغ كونغ ينبّه المارة المنشغلين بهواتفهم

9
JULY
2022
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وضعت السلطات في هونغ كونغ جهازاً على الطرقات يذكر المارة المنشغلين بهواتفهم بضرورة الالتزام بإشارات المرور.

وقال كبير المهندسين في إدارة النقل الخاصة بالمدينة أليكس أو إن الكثير من سكان هونغ كونغ يجتازون الطريق مشتتي الانتباه أثناء مرور السيارات نتيجة استخدامهم هواتفهم المحمولة.

وأضاف أليكس في حديث إذاعي «وجدنا حلاً لتنبيه الأشخاص الذين لا يكفون عن النظر إلى هواتفهم».

وأوضح أن أربعة من أصل سبعة حوادث مميتة سجلت في النصف الأول من السنة على التقاطعات المرورية في هونغ كونغ حدثت نتيجة سلوك المشاة، مضيفاً «ربما سيساعد (الجهاز) في إنقاذ الأرواح».

ويستند الجهاز الجديد في عمله إلى التنسيق مع إشارات المرور، إذ يبث ضوءاً أحمر من الأعلى عندما ينبغي على المشاة التوقف.

ويختبر هذا الجهاز على أربعة تقاطعات مرورية في مختلف أنحاء المدينة، وسيستعرض المسؤولون بعد ستة أشهر فعاليته في لفت انتباه المارة.

ولاقى أحد الأجهزة المثبتة قرب مركز تجاري مزدحم في كوزواي باي، وهي إحدى مناطق التسوق الأشهر في المدينة، ترحيباً من المارة الذين أظهر بعضهم ارتباكاً جراء ظهور ضوء أحمر أمامهم بشكل مفاجئ.

وقال أحد المارة، وهو باحث ملقب بكووك، «شخصياً، لا أستخدم هاتفي المحمول على الطرقات، لكنني لاحظت أن المارة يتجاهلون أحوال الطرقات لتركيزهم الشديد في هواتفهم».

وأضاف «أعتقد أنهم سيلاحظون الضوء الأحمر حتى لو كانوا منشغلين بهواتفهم».

وأكدت امرأة أخرى واقفةً إلى جانب لافتات ولوحات إعلانية مضيئة أنه ليس لديها أدنى فكرة عما يفترض أن يعنيه الضوء المنبثق من الجهاز.

وقالت لوكالة الصحافة الفرنسية «عندما مشيت للتو لم أعرف ما الهدف منه».

وقد يتجاهل آخرون من المشاة الضوء الأحمر.

وقال موظف ملقب بتشونغ «إن كانت نية المارة تجاهل (الضوء الأحمر)، فسيقومون بذلك، ولا يستطيع أحد منعهم».

وتوفي في هونغ كونغ خلال السنوات الأخيرة نحو ألفين إلى ثلاثة آلاف شخص من المارة بحوادث سير سنوية تسجل في المدينة التي تضم 7.4 ملايين نسمة.

 

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