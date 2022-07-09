أعلن البنتاغون أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار تضم 4 أنظمة راجمات صواريخ HIMARS.

وأشار البنتاغون في بيان له، يوم الجمعة، إلى أن حزمة المساعدات تضم كذلك ألف قذيفة من عيار 155 ملم و3 وسائل نقل، وأنظمة مضادة للمدفعية وقطع غيار للمعدات العسكرية.

وقال مسؤول رفيع في البنتاغون للصحفيين إن واشنطن تعتبر توريدات الأسلحة “عنصرا مهما”، يهدف إلى أن تعرض أوكرانيا لروسيا قدرتها على مواصلة العمليات القتالية.

وأشار إلى أن الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى أوكرانيا “عالية الدقة”، معبرا عن أمله بأن تستخدمها القوات الأوكرانية “بنجاح كبير”.

وكانت واشنطن قد زودت أوكرانيا بـ 8 أنظمة HIMARS، وسيصل عددها الإجمالي إلى 12 راجمة.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات العسكرية الأمريكية التي قد قدمتها واشنطن لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية 7.3 مليار دولار.