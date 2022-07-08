أعلنت روسيا أن الدول الغربية لم تبد أي اهتمام بالتوصل إلى اتفاق بشأن آلية نقل المساعدات إلى سوريا، وأن مشروع القرار الغربي بهذا الشأن كان يتجاهل مصالح سوريا.

وأشار نائب المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، إلى أن “موقف روسيا بشأن تمديد عمل الآلية لمدة سنة كان معروفا منذ البداية… ولكن لم يكن لدى زملائنا الإيرلنديين والنرويجيين والغربيين بشكل عام ما يكفي من المهارة الدبلوماسية والرغبة في التوصل إلى اتفاق”.

وأضاف أن “الوثيقة التي تم طرحها على التصويت كانت تتجاهل مصالح دمشق”، مشيرا إلى أن الدول الغربية من خلال رفضها مشروع القرار الروسي حول آلية نقل المساعدات، “دفنت” هذه الآلية بشكل نهائي، و”أظهرت موقفها الحقيقي من آمال واحتياجات السوريين”.

وتابع، مخاطبا ممثلي الدول الغربية: “لا أعتقد أن أحدا في سوريا سيعاني من ذلك، مهما قلتم بهذا الشأن. ولا تزال الإمكانيات لتزويد الإرهابيين المتحصنين في إدلب متوفرة لديكم على كل حال”.

وأضاف: “كان أمامكم خيار، وأنتم حققتم خياركم. والآن تم طي هذه الصفقة بشكل نهائي لا رجعة فيه”.