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حزمة مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

8
JULY
2022
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يبدو أن تهديدات روسيا لدول الناتو جدية، إذ أكد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الجمعة الواقع في 8 تموز أن دول الحلف تتعامل معها على هذا الأساس.

وأشار المسؤول الى أن روسيا ما زالت تخطط لإسقاط الحكم في كييف، مشدداً على أن أوكرانيا تريد مساعدات عاجلة للدفاع عن دونباس.

4 أنظمة صواريخ إضافية

الى ذلك، كشف عن أن حزمة المساعدات العسكرية الجديدة لأوكرانيا تبلغ 400 مليون دولار، وتشمل 4 أنظمة صواريخ هيمارس.

كما أفاد بأن أوكرانيا باتت تملك 12 منظومة صواريخ هيمارس، نافيا الأنباء التي تتحدث عن تدمير صواريخ هيمارس.

تقدم بطيء ومكلف

في السياق، ذكر أن القوات الروسية تحقق تقدما بطيئا ومكلفا في دونباس، لافتا إلى أن روسيا متأخرة عن جدولها الزمني للعمليات العسكرية.

وأشار إلى أن العلاقات مع الشرق الأوسط متينة، “ولا تتأثر بما يحدث في أوكرانيا”.

تهديد بوتين للناتو

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قال إن روسيا سترد بالمثل إذا أقام حلف شمال الأطلسي بنية تحتية في فنلندا والسويد بعد انضمامهما إلى التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن بوتين قبل أسبوع قوله إنه لا يستبعد أن تشهد علاقات موسكو مع هلسنكي وستوكهولم توترا بسبب انضمامهما إلى حلف شمال الأطلسي.

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