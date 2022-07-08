"100 ألف دولار" كلفة مزحة أحد الطلاب على "سنابشات". هذا ما حصل!

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تحركت طائرات إسبانية جراء تهديد أمني تسبب فيه شاب بريطاني وصف بـ"الطالب النابغ" من خلال مزحة على تطبيق "سنابشات".

وتعود أحداث القصة خلال سفر الشاب البريطاني ذي الأصول الهندية أديتيا فيرما، إلى جزيرة مايوركا عندما نشر على موقع التواصل، قائلا: "سأفجر هذه الطائرة.. أنا من طالبان".

وعلى إثر ذلك، انطلقت طائرتان مقاتلتان من طراز "إف 18" من قاعدة عسكرية في مدينة سرقسطة شمالي إسبانيا، لمرافقة طائرة "إيزي جيت"، التي كانت تقل الشاب صاحب الـ 18 عاما.

وألقت السلطات الإسبانية القبض عليه لاحقا ليمثل أمام القضاء، فيما قال المدعي العام إن مزحته "المخيفة" كلفت السلطات الإسبانية 100 ألف دولار في عملية إقلاع طائرتين حربيتين لمعالجة التهديد الأمني.

ويواجه فيرما، إدانة جنائية وغرامة ضخمة، لتسبّبه في تهديد أمني لإسبانيا عبر مزحته.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن فيرما يعتبر لاعبا بارعا في الشطرنج وكانت جامعة كامبريدج المرموقة قد عرضت عليه الالتحاق بها.