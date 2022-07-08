بوتين يحذّر من "تداعيات كارثية" محتملة للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة

A + A -

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من "تداعيات كارثية" محتملة للعقوبات الغربية على السوق العالمية للطاقة.

وقال الرئيس الروسي خلال اجتماع للحكومة نقلته محطات التلفزة: "القيود العقابية المفروضة على روسيا ستتسبب بخسائر أكبر بكثير للبلدان التي تفرضها"، وهي مقولة غالبا ما يرددها.



ورأى بوتين أن "مواصلة سياسات فرض العقوبات يمكن أن تؤدي إلى تداعيات أكثر خطورة، ومن دون مبالغة كارثية، على السوق العالمية للطاقة".



وفرضت دول غربية عقوبات دولية على موسكو على خلفية غزوها أوكرانيا في حملة عسكرية أطلقتها في 24 شباط.

وأشاد الرئيس الروسي بمقاومة دول أخرى منتجة للنفط مطالب زيادة الإنتاج للتعويض عن النقص الناجم عن مقاطعة النفط الروسي وكبح ارتفاع الأسعار.



وقال بوتين: "الأوروبيون يحاولون إيجاد بدائل لموارد الطاقة الروسية، لكن نتائج ذلك يمكن التكهّن بها: ارتفاع أسعار الغاز في السوق وارتفاع تكلفة مصادر الطاقة بالنسبة للمستهلكين، بمن فيهم الأسر".



وفي الأسابيع الأخيرة، خفّضت موسكو إمداداتها بمادة الغاز لدول أوروبية لا تزال تعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة الروسية على الرغم من الجهود التي تبذلها هذه البلدان للاستغناء عن روسيا على هذا الصعيد.