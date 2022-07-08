بالصورة- هكذا ظهر النجم العالمي جاستن بيبر بعد اصابته بشلل في الوجه

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ظهر النّجمُ العالميّ جاستن بيبر مُبتسماً من جديد، وذلك بعد إصابته بمُتلازمة "رامزي هانت" الّتي تُسبّب شللاً مُوقّتاً في الوجه، ما أجبرهُ على تأجيل جولته الفنيّة في الولايات المتّحدة، الشهر الماضي.

وشوهد نجم البوب الكنديّ، البالغ من العمر 28 عاماً، في حالةٍ صحيّةٍ جيّدة، خلال إجازته في ولاية أيداهو، برفقة زوجته عارضة الأزياء هيلي بيبر ومجموعة من الأصدقاء.

وفيما كان يستمتع بالإجازة، بدا المُغنّي العالميّ في أفضل حالٍ، حيثُ ظهر وهو يبتسم ويتحرّك بشكلٍ طبيعيّ.

يُذكر أنّ بيبر أثار قلقَ المُعجبين الشهر الماضي، بعد إعلانه عن حالته الصحيّة في مقطع فيديو صادم، شرح فيه أنّه غير قادر على تحريك الجانب الأيمن من وجهه.