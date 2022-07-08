أطباء بلا حدود: رحلة بطيئة نحو تعافي الموصل والحاجة إلى الدعم مطلوبة

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اشارة منظمة "اطباء بلا حدود" في بيان، الى انه "في تشرين الأول 2016، شهدت الموصل، ثاني أكبر مدينة في العراق، واحدة من أكثر المعارك الحضرية فتكًا منذ الحرب العالمية الثانية، حيث بدأت العملية العسكرية لاستعادة السيطرة على المدينة من أيدي تنظيم الدولة الإسلامية. وتم الإعلان عن انتهاء المعركة رسمياً قبل خمس سنوات في 10 تموز 2017".



واضافت: "بعد خمس سنوات من انتهاء المعركة رسمياً واستعادة القوات العراقية السيطرة على المدينة من تنظيم الدولة الإسلامية، عاد الناس إلى الموصل واستؤنفت الحياة في المدينة، على الرغم من التحديات الكثيرة التي يواجهها الناس والدمار الذي لا يزال مرئيًا.



واشارت الى انه "على مدار السنوات الخمس الماضية شهدت الموصل تغييرات جذرية بحسب ، المثقِّف الصحي لمنظمة أطباء بلا حدود في الموصل ساهر داوود الذي يقول :"في المرة الأولى التي عدت فيها إلى المدينة، بعد نهاية المعركة مباشرة، شعرت وكأنها مدينة أشباح. كنت أنظر يمنة ويسرة، والأشياء الوحيدة التي أراها كانت الأنقاض والمباني المدمرة والشوارع الفارغة، مع عدد قليل من الناس المنهكين هنا وهناك. ولكن الآن، عندما أتجول في المدينة، أرى الناس يعملون ويخرجون. أرى المباني واقفة، وأضواء الشوارع مضاءة ليلاً".



ولفتت المنظمة الى انه" بالنسبة لسكان الموصل، استؤنفت الحياة ببطء، لكن إعادة بناء المدينة يستغرق وقتاً، ويشمل ذلك نظام الرعاية الصحية أيضاً. وتحكي أصوات الموصليين قصة الجهد المجتمعي، بمواجهة التحديات اليومية، وقصة الصمود والأمل. وغم مرور 5 سنوات إلا أن الوضع الصحي لا يزال بعيداً عما كان عليه قبل الحرب. ونظراً لأن المرافق الطبية تضررت بشدة خلال الحرب، لا يزال الناس يكافحون للوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة بأسعار معقولة. كما يضطر الناس إلى القيام برحلات طويلة للوصول إلى المرافق القليلة العاملة في المدينة".



دير فورت

وقالت رئيسة بعثة منظمة "أطباء بلا حدود" إلى العراق إستر فان دير فورت: "من الواضح أن الاحتياجات اليوم لا تزال هائلة. لا تزال مرافق منظمة أطباء بلا حدود الثلاثة في المدينة تتلقى أعداداً كبيرة من المرضى القادمين للبحث عن رعاية الأمومة أو طب الأطفال أو العلاج الطارئ أو الجراحة".

وأضافت :"ما يدعو للسرور أن نرى بالفعل هذه التطورات الإيجابية في المدينة. ونتمنى أن تزداد سرعة إعادة بناء المدينة ونظام الرعاية الصحية في قابل الأيام. لأنه لا يزال أمام الموصل طريق طويل لتقف على قدميها مجدداً ولكي يشعر أهلها بالتعافي التام. ولا يمكن تحقيق ذلك إلا بالدعم. ستحتاج الموصل إلى الدعم لسنوات قادمة".

الحمزة

وقالت مشرفة جناح الأمومة في مستشفى نابلس التابع ل"أطباء بلا حدود" في أيمن - الموصل سولاف الحمزة: "تأتي المريضات من مسافات بعيدة للولادة في المستشفى. من المفترض أن يحصلن على تلك الخدمات في أي مستشفى أو مرفق رعاية صحية قريب منهم، ولكن هذا ليس هو الحال. حتى الآن، يفقد الناس حياتهم على الطرق حتى لو كانوا بحاجة إلى جراحات بسيطة أو علاج بسيط، كنقل الدم أو أشياء لا ينبغي أن يكون من الصعب توفيرها".