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رئيس وزراء أستراليا: جونسون أجبر على الاستقالة

8
JULY
2022
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قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز، اليوم الجمعة، إن نظيره البريطاني بوريس جونسون "أجبر على الاستقالة" من قبل حزبه المحافظين.
 
رئيس وزراء أستراليا: جونسون أجبر على الاستقالةالبيت الأبيض: استقالة جونسون لن تغير شيئا في دعم الناتو لأوكرانيا
وقال ألبانيز: "أتمنى لبوريس جونسون التوفيق، فهذا تذكير بمدى صعوبة السياسة"، معتبرا أن "هناك سلسلة من الأحداث تعني أن حزبه أجبره على الاستقالة".
 
وذكر رئيس الوزراء الأسترالي أنه لا يعتقد أن استقالة جونسون سيكون لها تأثير على العلاقات بين المملكة المتحدة وأستراليا، مشددا على الروابط الدفاعية والتجارية بين البلدين، قائلا: "من الأهمية أن يستمر ذلك بطريقة سلسة، وأنا متأكد من ذلك لأن الدولتين متقاربتين جدا".
 
وأضاف: "أنا فقط في انتظار نتيجة من يخلف جونسون، سأتواصل معهم عبر الهاتف وأهنئهم، وسأتطلع إلى الاجتماع معهم".
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