تسريب صوتي لجو بايدن يعيد إلى الواجهة ملف فساد نجله هانتر

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نشرت صحيفة "ديلي مايل" البريطانية تسريبا صوتيا للرئيس الأمريكي جو بايدن يعود لعام 2018، قالت إن بايدن أرسله لابنه هانتر بشأن تعاملاته التجارية في الخارج.

وقال بايدن في الرسالة الصوتية: "إنها الساعة 8:15 مساء الأربعاء. إذا كانت لديك فرصة، فاتصل بي. لا شيء عاجل - أردت فقط التحدث معك.. المقال الذي تم نشره على الإنترنت، سيتم طباعته غدا في التايمز، كان جيدًا. أعتقد أنك واضح".

وبحسب تقرير منفصل نشرته "فوكس نيوز"، يدور المقال الذي تحدث عنه بايدن حول اجتماع جمع رئيس شركة الطاقة الصينية المنحلة في الوقت الحالي ـ "سي اف اف سي"، وهانتر بايدن في أحد فنادق ميامي في مايو 2017، وتم نشره في صحيفة "نيويورك تايمز" ديسمبر 2018، ما يعني ـ بحسب فوكس ـ أن بايدن كان على صلة بأعمال نجله.

وفى أول تعليق، تفادى البيت الأبيض الإجابة عن الأسئلة، مشيرا الى أن أي مواد يتم مشاركتها مصدرها اللاب توب سيء السمعة الخاص بابنه هانتر بايدن الذي يخضع حاليا لتحقيق اتحادي بشأن شؤونه الضريبية الناتجة عن معاملات خارجية مشبوهة لن تتم مناقشتها.

وعندما سئلت السكرتيرة الصحفية كارين جان بيير عن سبب وجود ملاحظة صوتية للرئيس الحالي يتحدث فيها إلى نجله هانتر بشان تعاملاته التجارية، قالت: جان بيير إنها "لن تتحدث عن مواد مزعومة من الكمبيوتر المحمول من منصة البيت الأبيض".

وعندما سألتها مراسلة فوكس نيوز عما إذا كانت تشكك في أنه في الواقع صوت بايدن في البريد الصوتي، قالت جان بيير: "لن أتحدث عن المواد المزعومة على الكمبيوتر المحمول".