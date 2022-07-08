اعتداء بالرصاص على رئيس وزراء اليابان السابق

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أفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية بأن رئيس الوزراء السابق شينزو آبي نُقل إلى المستشفى، الجمعة، بعدما أطلق رجل يحمل بندقية على ما يبدو النار عليه من الخلف بينما كان يدلي بكلمة في مدينة نارا غربي البلاد.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء أن شينزو آبي (67 عاما) فاقد للوعي ويبدو أنه في حالة توقف للقلب.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون إن دوي إطلاق أعيرة نارية سُمع بينما كان آبي يدلي بخطاب في إطار حملة انتخابية خارج محطة للقطارات.

وذكر مراسل للهيئة من الموقع أن دوي إطلاق رصاصتين متتاليتين سُمع خلال حديث آبي.

تولى آبي رئاسة الوزراء لأول مرة في عام 2006 وكان أصغر من تولى المنصب في البلاد منذ الحرب العالمية الثانية.

وبعد عام شهد فضائح سياسية وغضب الناخبين بسبب فقد سجلات خاصة بمعاشات التقاعد وهزيمة تكبدها حزبه الحاكم في الانتخابات، استقال آبي عازيا قراره لاعتلال صحته.

وتولى المنصب من جديد في 2012 ثم تنحى في 2020 أيضا لاعتلال صحته، وهو أطول رئيس وزراء في اليابان بقاء في المنصب.

وظل حاضرا ومهيمنا على الحزب الديمقراطي الحر الحاكم إذ يسيطر على أحد فصائله الرئيسية.