البنتاغون: "كلما زادت المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا كلما ازدادت طلباتها"

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قال مسؤول كبير في البنتاغون، اليوم الخميس، إنه "كلما زادت المساعدات التي تتلقاها أوكرانيا، كلما ازدادت طلباتها".

قال المتحدث باسم البنتاغون خلال إفادة هاتفية: "إنهم يريدون طائرات مروحية، بالتأكيد طائرات هليكوبتر هجومية، وأنظمة دفاع مضادة للطائرات والصواريخ، ونرى ذلك لدى معظم حلفائنا وشركائنا، يبدو أنهم يريدون هذه القدرات، وكلما حصلوا عليها، كلما أرادوا المزيد".

وقال مدير مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني، فاديم ميلنيك، في 5 تموز/ يوليو إن مكتبه سجل مبيعات متكررة للمساعدات الإنسانية القادمة من الدول الغربية، وكذلك المعدات العسكرية.

وأوضح ميلينك على الهواء لقناة "أوكرانيا 24" التلفزيونية، أن "المكتب يحقق في قضايا تتعلق بالمساعدات الإنسانية في حال بيع هذه المساعدات مقابل مادي".

وكشف ميلينك أن "مكتب الأمن الاقتصادي الأوكراني فتح تقريبا عشر قضايا جنائية من هذا القبيل، ولكن هذا ليس العدد الكامل لمثل هذه الجرائم، لأن أجهزة السلطة التنفيذية الأوكرانية الأخرى تسجل جرائم مماثلة".