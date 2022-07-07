living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

السباق مفتوح... من سيتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون؟

7
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

سلسلة من الاستقالات شهدتها الحكومة البريطانية إثر فضائح وأكاذيب طالت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أجبرته في النهاية على تقديم استقالته من قيادة حزب المحافظين الخميس 7 تموز/يوليو. ولكن من هي الشخصية التي ستأخذ من 10 داونينغ ستريت مقرا لها؟

بعد أيام من المقاومة للحفاظ على منصبه، اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخيرا إلى تقديم استقالته الخميس 7 تموز/يوليو، خاصة بعدما وجد نفسه معزولا إثر فقدانه معظم حلفائه. وفيما يلي الشخصيات التي يمكنها تولي السلطة خلفا له:

بن والاس

اكتسب وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عاما شعبية أكثر من أي وقت مضى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من نفيه أي اهتمام بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه من شخصيات الحزب الصريحة والكفوءة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف يخص أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه الخميس أن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.

وقال الخميس "بعضنا عليه الالتزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. في انتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة".

بيني موردونت

تعتبر بيني موردونت (49 عامًا) وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، من الشخصيات المهمة في حملة بريكسيت عام 2016 وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بخصوص الاتفاقيات التجارية.

موردونت التي عملت كاحتياطية في البحرية الملكية، معروفة بمهاراتها الخطابية. وبحسب استطلاعات للرأي، ارتفعت شعبيتها مؤخرا في وسط المحافظين لتصبح بذلك خيارا جديا لمنصب رئيس للوزراء. ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه معهد يوغوف إلى أنها المرشحة الثانية الأوفر حظا في تولي قيادة الحزب، بعد والاس.

ريشي سوناك

استقال وزير المال من الحكومة الثلاثاء في خطوة مفاجئة. وتضع هذه الاستقالة ريشي سوناك وهو أول بريطاني من أصول هندية يتولى هذا المنصب، من بين المرشحين ذوي الفرص الكبيرة لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء الشارع البريطاني في خضم أزمة القدرة الشرائية.

وكان سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينيات، محللا في بنك غولدمان ساكس وعمل لاحقا في صناديق مضاربة ثم أصبح نائبا في العام 2015.

وتولى سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر42 عاما منصب وزير المال في العام 2020 لكنه تعرض لانتقادات لاذعة بسبب الإجراءات غير الكافية للحد من ارتفاع الأسعار.

ليز تراس

صراحة وزيرة الخارجية ليز تراس واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين. وحصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها كوزيرة للتجارة الدولية.

وفي هذا المنصب أبرمت الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل الى المعسكر الآخر، سلسلة اتفاقات تجارية بعد بريكسيت. وتثير مواقفها المتشددة المتعلقة بغزو أوكرانيا أو تلك التي تهدد فيها بالانفصال عن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية إعجاب بعض المحافظين.

France 24,AFP
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout