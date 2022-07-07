السباق مفتوح... من سيتولى رئاسة الحكومة البريطانية خلفا لبوريس جونسون؟

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سلسلة من الاستقالات شهدتها الحكومة البريطانية إثر فضائح وأكاذيب طالت رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أجبرته في النهاية على تقديم استقالته من قيادة حزب المحافظين الخميس 7 تموز/يوليو. ولكن من هي الشخصية التي ستأخذ من 10 داونينغ ستريت مقرا لها؟

بعد أيام من المقاومة للحفاظ على منصبه، اضطر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أخيرا إلى تقديم استقالته الخميس 7 تموز/يوليو، خاصة بعدما وجد نفسه معزولا إثر فقدانه معظم حلفائه. وفيما يلي الشخصيات التي يمكنها تولي السلطة خلفا له:

بن والاس

اكتسب وزير الدفاع البالغ من العمر 52 عاما شعبية أكثر من أي وقت مضى خلال الغزو الروسي لأوكرانيا. وعلى الرغم من نفيه أي اهتمام بقيادة حزب المحافظين، إلا أنه من شخصيات الحزب الصريحة والكفوءة.

وكشف استطلاع للرأي أجرته مؤسسة يوغوف يخص أعضاء في حزب المحافظين ونُشرت نتائجه الخميس أن بن والاس وزير الدفاع منذ 2019، سيفوز على جميع منافسيه الآخرين في حال إجراء انتخابات لاختيار زعيم محافظ جديد.

وقال الخميس "بعضنا عليه الالتزام بالحفاظ على الأمن في هذا البلد أيا كان رئيس الوزراء. الحزب لديه آلية لتغيير القادة وأنا أنصح زملائي باستخدامها. في انتظار ذلك لن يسامحنا المواطنون على ترك الوزارات شاغرة".

بيني موردونت

تعتبر بيني موردونت (49 عامًا) وزيرة الدولة للتجارة الخارجية، من الشخصيات المهمة في حملة بريكسيت عام 2016 وعملت منذ ذلك الحين على التفاوض بخصوص الاتفاقيات التجارية.

موردونت التي عملت كاحتياطية في البحرية الملكية، معروفة بمهاراتها الخطابية. وبحسب استطلاعات للرأي، ارتفعت شعبيتها مؤخرا في وسط المحافظين لتصبح بذلك خيارا جديا لمنصب رئيس للوزراء. ويشير استطلاع الرأي الذي أجراه معهد يوغوف إلى أنها المرشحة الثانية الأوفر حظا في تولي قيادة الحزب، بعد والاس.

ريشي سوناك

استقال وزير المال من الحكومة الثلاثاء في خطوة مفاجئة. وتضع هذه الاستقالة ريشي سوناك وهو أول بريطاني من أصول هندية يتولى هذا المنصب، من بين المرشحين ذوي الفرص الكبيرة لخلافة جونسون، بعد أن تراجعت شعبيته بسبب ثروته والترتيبات الضريبية لزوجته الثرية التي أثارت استياء الشارع البريطاني في خضم أزمة القدرة الشرائية.

وكان سوناك الذي هاجر أجداده من شمال الهند إلى المملكة المتحدة في الستينيات، محللا في بنك غولدمان ساكس وعمل لاحقا في صناديق مضاربة ثم أصبح نائبا في العام 2015.

وتولى سوناك المدافع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والبالغ من العمر42 عاما منصب وزير المال في العام 2020 لكنه تعرض لانتقادات لاذعة بسبب الإجراءات غير الكافية للحد من ارتفاع الأسعار.

ليز تراس

صراحة وزيرة الخارجية ليز تراس واستعدادها للتدخل في الحروب الثقافية جعلها تحظى بشعبية كبيرة لدى قاعدة حزب المحافظين. وحصلت تراس (46 عاما) على هذا المنصب الحساس مكافأة لعملها كوزيرة للتجارة الدولية.

وفي هذا المنصب أبرمت الأخصائية في التبادل الحر التي صوتت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تنتقل الى المعسكر الآخر، سلسلة اتفاقات تجارية بعد بريكسيت. وتثير مواقفها المتشددة المتعلقة بغزو أوكرانيا أو تلك التي تهدد فيها بالانفصال عن اتفاق الاتحاد الأوروبي بشأن أيرلندا الشمالية إعجاب بعض المحافظين.