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الصين: بعض الدول يفرض عقوبات أحادية على بكين بذريعة الأزمة في أوكرانيا

7
JULY
2022
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وزير الخارجية الصّيني، وانغ يي، يقول إنّ هناك دولاً تستغل الأزمة في أوكرانيا كذريعة لفرض عقوبات على بكين.
أكد وزير الخارجية الصّيني وانغ يي، اليوم الخميس، أنّ هناك دولاً تستغل الأزمة في أوكرانيا كذريعة لفرض عقوبات على بكين.

ووفقاً لموقع وزارة الخارجية الصينية، قال يي، خلال لقائه نظيره الهندي سوبرامانيام جايشانكار على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة الدول العشرين في إندونيسيا، إنّ "بعض الدول يستغلّّ أزمة أوكرانيا كذريعةٍ لفرض عقوبات أحاديّةٍ مبالغٍ فيها ضدّ الصّين ودول أخرى".

واعتبر الوزير الصيني أنّ تلك التصرفات "الخاطئة وغير القانونية لا تؤدي إلاّ إلى إفساد التفاعل الطبيعي بين الدول، وتنتهك القواعد المقبولة للتجارة الدولية، وتفاقم تعقيد الأزمة"، مشدداً على ضرورة معارضة جميع الأطراف هذه التصرفات، والسعي إلى إيجاد بيئة مفتوحة وعادلة وغير تمييزية للتعاون الدولي.

وكانت صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية، انتقدت قبل أيام، ما وصفتها بـ"محاولات واشنطن المتكررة لتبرئة نفسها من مسؤولية" تفاقم الأزمة في أوكرانيا، كما انتقدت الاتهامات الموجّهة إلى بكين "بهدف خلق أعداء جدد" للحفاظ على وحدة معسكر حلفاء الولايات المتحدة.

ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن أدرجت خمس شركات صينية في القائمة السوداء، بسبب مزاعم تتعلق "بدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي". موضحة أنّ "واشنطن أظهرت مرة جديدة عادة سيئة عبر إلقاء اللوم على الآخرين".

يشار إلى أنّ وزير الخارجيّة الأميركي، أنتوني بلينكن، يعتزم لقاء نظيره الصيني وانغ يي على هامش قمة العشرين في بالي، في وقت تسعى واشنطن إلى ثني الصين عن تعزيز علاقاتها مع روسيا.

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