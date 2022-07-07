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الدفاع العربي- SU-35 روسيّة تُسقط مقاتلتين أوكرانيّتين في يوم واحد

7
JULY
2022
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قالت روسيا أن طائرتين مقاتلتين أوكرانيتين من طراز MiG-29 و Su-25 تم إسقاطهما في يوم واحد بواسطة طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية من طراز Su-35.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف في مؤتمر صحفي اليوم: “أسقطت مقاتلات روسية من طراز سو-35: طائرة ميج-29 تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من نيكولاييف وطائرة من طراز سو-25 بالقرب من قرية أداموفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية”.

كما أكد كوناشينكوف أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تمكنت من تدمير 17 طائرة بدون طيار أوكرانية.

“إجمالا ، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة ، تم تدمير 234 طائرة ، و 137 طائرة هليكوبتر ، و 1479 طائرة بدون طيار ، و 353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات ، و 3935 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى ، و 724 مركبة قتالية من أنظمة إطلاق صواريخ متعددة ، و 3102 قطعة مدفعية ميدانية ومدفع الهاون وكذلك 4064 وحدة من الآليات العسكرية الخاصة”.

تقوم روسيا بتسويق مقاتلات سو-35 لعملائها المحتملين من خلال التأكيد على أن هذه الطائرات أسقطت العديد من طائرات MiG-29 و Su-24 و Su-25 و Su-27 وطائرات بدون طيار التي يشغلها الجيش الأوكراني. وقالت قناة Zvezda المملوكة للدولة إن Su-35 ساعدت روسيا في السيطرة على المجال الجوي الأوكراني ومرافقة الطائرات الحربية وتدمير أنظمة الدفاع الجوي للعدو.

تصف شركة روس أوبورون إكسبورت Rosoboronexport الطائرة Su-35 بأنها أقوى طائرة من الجيل 4 ++ حيث تحتوي على مكونات من الجيل الخامس. تم تصميم المقاتلة ذات المقعد الواحد متعددة الأدوار عالية المناورة للتعامل مع التهديدات الجوية والأرضية ومواجهة القوات البحرية السطحية للعدو ، وتدمير البنية التحتية الأرضية وكذلك لإجراء المراقبة الجوية.

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