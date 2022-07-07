تظاهرات عنيفة في غينيا توقع 17 جريحاً من الشرطة

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جرح 17 شرطيًا (إصابات بعضهم خطيرة) في تظاهرات عفوية عنيفة الثلاثاء والأربعاء في كوناكري تلت إعتقالًا عنيفًا لثلاثة من قادة منظمة، كما أعلنت الشرطة الغينية الخميس.

واندلعت إشتباكات بين قوات الأمن ومجموعات من الشباب في أحياء في ضواحي العاصمة إحتجاجًا على اعتقال أعضاء في "الجبهة الوطنية للدفاع عن الدستور" التجمع الذي نظم أشهرًا من الإحتجاجات من 2019 إلى 2021 ضد الرئيس السابق ألفا كوندي (2010-2021) الذي أطاحته في أيلول 2021 مجموعة عسكرية بقيادة الكولونيل مامادي دومبويا.



وأحرق المتظاهرون إطارات وأقاموا متاريس وقلبوا حاويات القمامة ورشقوا بالحجارة رجال الشرطة الذين حاولوا تفريقهم بقنابل الغاز المسيل للدموع.