قائد حرس الثورة: شبابنا متواجدون في معظم الساحات بوعي وحيويّة، وهم من منعوا العدوّ من تسجيل الانتصار

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أكد قائد حرس الثورة الإسلامية في إيران، اللواء حسين سلامي، اليوم الخميس، أنّ "العدو هُزم في محاولته عزل إيران سياسياً، ومنعه نمو الثورة الإسلامية".

وأضاف سلامي: "تمكنّا من اجتياز كل المشاكل وإحباط المؤامرات"، مشيراً إلى أنّ بلاده تواصل النمو وتطوير قدراتها.

وأردف قائلاً: "شبابنا متواجدون في معظم الساحات بوعي وحيوية، وهم من منعوا العدو من تسجيل الانتصار".

يذكر أنّ سلامي كان قد قال، في 21 حزيران/يونيو الماضي، إنّ "العدو اليوم ضعيف، وحائر يبحث عن طريق للنجاة"، وأنّ "الأميركيين يحاولون أن يبقوا إيران متخلِّفة وكئيبة وفي حاجة إلى الأجانب، لكنهم سيفشلون". مشدداً على أنّ "الكيان الصهيوني في حالة انهيار" وأنَّ "الأميركيين لم يحققوا أي إنجاز" في مقابل إيران.

وكانت "القناة 13" الإسرائيلية ذكرت، في وقت سابق، أنّ "إيران سائرة نحو التعاظم"، وأنّ على "إسرائيل" أن "تتعايش مع ذلك".