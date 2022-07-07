الإتحاد الأوروبي يرفض أن تكون مجموعة العشرين "منصة دعائية" لموسكو

A + A -

أكدت المتحدثة باسم وزير الخارجية الاوروبي جوزيب بوريل اليوم، أنّ الاتحاد الأوروبي يرفض استخدام روسيا لقاءات مجموعة العشرين في اندونيسيا "كمنصة للدعاية" بشأن الصراع في أوكرانيا.

وينعقد اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في جزيرة بالي يومي الخميس والجمعة، للتحضير لقمة زعماء الدول العشرين المقرّر عقدها في تشرين الثاني في المكان ذاته.



ولم يحدّد جوزيب بوريل أيّ لقاء مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال هذين اليومين.



وقالت المتحدثة باسمه نبيلة مصرالي خلال المؤتمر الصحافي اليومي للمفوضية الاوروبية: "ستتم في هذه الاجتماعات، مناقشة الحرب المروّعة ضد اوكرانيا ونتائج العدوان الروسي، لكننا لن نسمح باستخدام مجموعة العشرين كمنصة للدعاية" الروسية.



وحذرت من أنّ مشاركة روسيا على مستوى عالٍ يمكن أن تشكّل تهديداً لمصداقية وفعالية وأهمية مجموعة العشرين.



ودعت إندونيسيا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور قمة تشرين الثاني في بالي، على الرغم من الضغوط الغربية، ولا سيما من الولايات المتحدة. وكحل وسط، دعت جاكرتا أيضاً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وقالت المتحدثة: "ليس من المحتمل أن يقاطع الاتحاد الأوروبي مجموعة العشرين لأنها تظلّ منتدى أساسياً. يجب أن نضمن أن التعددية يمكن أن تعمل في أوقات الأزمات"، وذلك بينما يواجه العالم تهديدات المجاعة وارتفاع اسعار الطاقة والغذاء ومخاطر مناخية كبرى.