خبير عسكري صيني يحذر من خطر حرب نووية في أوروبا بسبب الوضع في أوكرانيا

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حذر الخبير العسكري الصيني، سونغ تشونغ بينغ، من خطر نشوب حرب نووية قد تندلع في أوروبا بسبب الوضع في أوكرانيا.

ونقلت صحيفة "غلوبال تايمز" عن الخبير الصيني أنه "إذا استمرت الأزمة العسكرية واشتدت حدتها، فستجد أوروبا نفسها طرفا فيها، وهو ما لا تريده دول المنطقة ... إذا استمر الصراع، قد يتحول إلى مواجهة بين روسيا وحلف شمال الأطلسي. وفي هذه الحالة، لا يمكن استثناء اندلاع حرب نووية في أوروبا".

وأشار الخبير إلى أن محاولات الولايات المتحدة للسيطرة على المنطقة تسبب غضبا متزايدا في أوروبا، التي بدأت تسعى لتحقيق استقلال استراتيجي للمنطقة.

وأوضح الخبير أن الاتحاد الأوروبي يدرك إن الولايات المتحدة تستخدم الوضع في أوكرانيا للسيطرة على أوروبا واحتواء روسيا، دون أن تسعى هي نفسها إلى تقديم مساعدة كبيرة إلى كييف.