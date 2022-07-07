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خطوة بريطانية في أوكرانيا تُغضب بوتن.. توقيت وهدف

7
JULY
2022
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دخل الدعم الأوروبي لأوكرانيا مربعًا جديدًا من الصدام مع موسكو، حيث أفاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس بوصول أول مجموعة من العسكريين الأوكرانيين إلى بريطانيا للخضوع لتدريب عسكري يستمر لعدة أشهر.


جاء في بيان صدر عن الوزير: "وصلت إلى بريطانيا مؤخرًا أول مجموعة من العسكريين الأوكرانيين، وسيخضع هؤلاء الجنود للتدريب العسكري الأساسي البريطاني، والذي يشمل استخدام الأسلحة النارية وتقديم الإسعافات الأولية في ساحة المعركة والتدريب الميداني وتكتيكات الدوريات والتدريب على قوانين النزاع المسلح".

الإعلان البريطاني جاء بالتزامن مع التقدم الروسي على أرض المعركة شرق البلاد، ومحاولات كييف المستميتة لإيجاد ثغرة نحو الجنوب للحصول على الأسلحة من خلال الساحل الذي أصبح تحت السيطرة الروسية.

موسكو ولندن تصعيد متزايد

يبدو أن أزمة أوكرانيا ألقت بظلالها بقوة على العلاقات البريطانية الروسية، حيث تشهد تصعيدًا متزايدًا منذ العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا.

في الأثناء، قال الخبير في الشؤون السياسية بجامعة موسكو دميتري ستاريكوف إن بريطانيا تنتهج خطًّا مختلفًا نسبيًّا عن الخط الأوروبي الذي أصبح أقل حدة نتيجة تأثره بالعقوبات التي فرضت على موسكو.

وأضاف ستاريكوف، خلال تصريحاته لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن لندن تسير على خطى واشنطن، وهو محاولة إطالة أمد الصراع لاستنزاف روسيا عسكريًّا، وهذا واضح جليًّا من خلال تحركات تلك الدولتين من خلال المساعدات التي تقدم لكييف.

ولعل أحدث تصعيد بين روسيا وبريطانيا ما يتعلق باتهام روسيا لبريطانيا باستغلال "أزمة الحبوب" من أجل التغلغل عسكريًّا داخل البحر الأسود لتقديم السلاح والدعم اللوجيستي لكييف.

ففي منتصف الأسبوع الجاري، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن بريطانيا تحاول إيجاد ذرائع لإدخال أسطولها إلى البحر الأسود لتصبح جهة تشرف على جميع عمليات نقل الحبوب من الموانئ التي لغمت أوكرانيا المياه حولها.

وأضاف لافروف، خلال تصريحات للتليفزيون الروسي: "يتم استخدام أزمة الغذاء لأغراض متنوعة، ليس فقط في مجال الدعاية لتبييض وجه أوكرانيا وتحميل روسيا المسؤولية عن كل شيء".

ويقع البحر الأسود على مفترق طرق مهم بين أوروبا وآسيا والشرق الأوسط، ويمثل موقعًا استراتيجيًّا مهمًّا بين جنوب شرقي أوروبا.

وهنا تابع دميتري ستاريكوف الخبير في الشؤون السياسية: "كييف حاولت خلال الساعات الماضية خلق ثغرة تجاه الجنوب، في الوقت نفسه تحاول بريطانيا التغلغل في تلك المنطقة نحو الساحل.. هذا ليس صدفة بل تنسيق بريطانيا أوكرانيا لمدها بالسلاح".

وتعرضت كييف لخسائر فادحة الأيام الماضية في الجبهة الجنوبية والشرقية، رغم شحنات الأسلحة والصواريخ التي حصلت عليها من الغرب وواشنطن.

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