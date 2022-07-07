أعلنت هيئة الرقابة النووية الأوكرانية عن تزويد محطة “روفنو” الذرية باليورانيوم الأمريكي من صنع شركة Westinghouse.

وقالت الهيئة في بيان لها، يوم الأربعاء إن المفاعل رقم 3 في محطة “روفنو” قد بدأ باستخدام وقود Westinghouse، وهو سابع مفاعل من 13 في المحطات الذرية الأوكرانية، يعمل بهذا الوقود.

ويشار إلى أن محطة “روفنو” هي الثالثة في أوكرانيا التي بدأت باستخدام الوقود الأمريكي بعد المحطتين “جنوب أوكرانيا” و”زابوروجيا”.

يذكر أن أوكرانيا بدأت باستخدام وقود الشركة الأمريكية المذكورة منذ عام 2015 في إطار برنامج لتنويع الوقود النووي.

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت أنها تعتزم التخلي عن مشتريات الوقود النووي من روسيا بشكل كامل.