علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على نية مجلس الوزراء البريطاني تنحية بوريس جونسون ودعت “لوقف هذا العار”.

وكتبت زاخاروفا على “التلغرام”: “تخيلوا أن الوزراء أنفسهم يتوسلون رئيسهم أن يوقف هذا العار، من لديه المقدرة على الرحيل فقد غادر، ويأمل الباقون في إقناع الرئيس بالرحيل، دعهم يجربون عبارتهم المفضلة التي يستخدمونها عادة عند تغيير الأوضاع: يجب أن يذهب بوريس، أو أنه من الصعب تغيير نظامكم؟”.

وسخرت زاخاروفا من جونسون حيث أتبعت منشورها الأول بمنشور مقتبس حيث كتبت: “ماذا لو كان بوريس جونسون امرأة، هل كان سيرحل حينها؟”.

وألمحت زاخاروفا إلى تصريحات جونسون السابقة حول أن بوتين لو كان امرأة لامتنع عن العملية العسكرية الروسية.