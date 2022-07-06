نائب واحد فقط بين 150 عن حزب المحافظين يدعم جونسون

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أشارت مصادر مطلعة إلى أن عضوا واحدا فقط بين 150 من أعضاء حزب المحافظين الذين حضروا اجتماع لجنة حزب المحافظين البريطاني، دعم رئيس الوزراء بوريس جونسون.

ونقلت شبكة “سكاي نيوز”، أنه “خلال اجتماع لجنة النواب المحافظين غير الحكوميين (لجنة 1922)، تحدث نائب واحد فقط وهو دانيال كاوسزينسكي بإيجابية لصالح بوريس جونسون”، مشيرة إلى أن “هذا الاصطفاف ليس جيدا تماما”.

وأعلنت الشبكة في وقت سابق، أن “لجنة حزب المحافظين البريطاني، ستجري الاثنين المقبل انتخابات لقيادتها، والتي ستغير قواعد التصويت بحجب الثقة عن زعيم الحزب، الذي هو الآن جونسون”.

وأوضحت، أنه “وفقا للقواعد الحالية، يمكن تمرير تصويت ثان بحجب الثقة إلى رئيس الوزراء بعد عام واحد فقط من التصويت السابق، وتعرض جونسون لتصويت مماثل في مايو الماضي، وحصل على دعم 211 من ممثلي الحزب مقابل 148 معارضة”.

وترك أكثر من 30 وزيرا وموظفا حكوميا مناصبهم في أقل من يوم واحد، وذلك عقب إعلان وزيري المالية والصحة استقالتهما من المنصب الثلاثاء.