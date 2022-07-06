مقتل "عارضة أزياء" برازيلية عملت "قناصا" في أوكرانيا وسوريا

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أفادت صحيفة بريطانية بمصرع عارضة الأزياء البرازيلية تاليتا دو فالي، التي عملت قناصاً مع المرتزقة في أوكرانيا.

ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الأربعاء، أن "عارضة الأزياء انضمت إلى قوات المرتزقة الأجانب التي قاتلت لصالح الجيش الأوكراني قبل ثلاثة أسابيع، وتوفيت في 2 يوليو/ تموز في خاركوف نتيجة حريق في القبو الذي كانت تختبئ فيه".

وقال شقيقها ثيو رودريجو فييرا للصحفيين إن "فالي انفصلت عن وحدتها وظلت مختبئة، وبعد الحريق فشلت في الخروج من القبو، ولاحظت الطبابة الشرعية أن الموت جاء نتيجة الاختناق".

وذكرت الصحيفة أن هذه ليست التجربة الأولى لمشاركة البرازيلية في صفوف المرتزقة، حيث قاتلت بالفعل ضد تنظيم "داعش"، بالإضافة إلى ذلك، كانت نشطة على المستوى المحلي في البرازيل.

يُذكر أن فالي تعلمت مهارات القنص في سوريا عندما قاتلت إلى جانب الأكراد.