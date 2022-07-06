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صربيا تنتقد البرلمان الأوروبي على نفاقه تجاه كوسوفو وأوكرانيا

6
JULY
2022
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انتقد وزير الداخلية الصربي ألكسندر فولين البرلمان الأوروبي على نفاقه بمطالبته بلغراد بفرض عقوبات ضد روسيا، والاعتراف باستقلال كوسوفو، فيما يتبع هو سياسة منحازة في أزمة أوكرانيا.

وقال فولين: "طالب البرلمان الأوروبي صربيا بالانضمام إلى الحرب ضد روسيا والاعتراف بما يسمى كوسوفو للزج بنا في خلاف مع روسيا التي منذ قرون حليفنا الوحيد في أصعب لحظات وجودنا... يعرض الاتحاد الأوروبي علينا الاعتراف بكوسوفو كمكافأة".

وأضاف: "من المؤكد أن هناك شخصا في البرلمان الأوروبي يعتقد أن صربيا ستوافق على ذلك، لكن مثل هذا العقل لم يتم تسجيله بعد في تاريخ الطب. النفاق ليس مرضا، إذا كان كذلك، فإن البرلمان الأوروبي سيحتاج إلى علاج جماعي. يتصرف الاتحاد الأوروبي منذ بداية الأزمة في أوكرانيا ليس كاتحاد دول، ولكن كمجموعة من الأراضي التي ليس لها سياساتها الخاصة ومصالحها الخاصة، ولهذا السبب صربيا كدولة مستقلة تزعجهم كثيرا".

وأضاف أنه بغض النظر عن التنازلات التي قد توافق عليها صربيا، فلا ضمانات بأنها لن تكون مطالبة بالتخلي عن دعمها لجمهورية صرب البوسنة والهرسك أو "وضع حياة جنودنا على مذبح القيم الأوروبية في القتال ضد روسيا".

RIA Novosti
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