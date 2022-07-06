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تصريح هجومي لـ فولودين: على الولايات المتحدة أن تتذكر أن ألاسكا كانت روسية قبل التفكير في التصرف في الأصول الروسية

6
JULY
2022
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أكد رئيس مجلس الدوما، فياتشيسلاف فولودين، أن "رغبة واشنطن في الاستيلاء على الموارد الروسية في الخارج، ستدفعنا لتذكيرها بأن لدى روسيا شيئا في ذمة أمريكا لتعيده مثل ألاسكا".
وقال: "النزاهة ليست نقطة ضعف، فلدينا دائما ما نرد عليه.. لتتذكر أمريكا دائما أن هناك جزءا من إقليم ألاسكا يخص روسيا.. هذا عندما يبدأون في محاولة الاستيلاء على مواردنا في الخارج، وقبل القيام بذلك، سوف يتذكرون أن لدينا أيضا شيئا نستعيده".
من جهته، أشار نائب مجلس الدوما من الحزب الشيوعي الروسي نيكولاي كولوميتسيف، إلى أنه "بدأ النواب بمناقشة تعليمات بروتوكولية حول شجب الاتفاقية مع النرويج بشأن ترسيم المساحات البحرية والتعاون في بحر بارنتس".
وقال: "ناقشنا بالأمس فقط الحاجة إلى أمر ما، وبدأت النرويج بالفعل في السماح بمرور حاويات البضائع عبر أراضيها، تخيل إذا أصدرنا تعليمات أيضا، كما ترى ستبدأ أمريكا في توريد الأسماك حيث يجب أن تكون".
وأعلنت النرويج في وقت سابق، أنها وافقت على السماح للبضائع بالمرور عبر أراضيها للمدن الروسية في سفالبارد، عقب رفضها في نهاية يونيو الماضي السماح بدخول البضائع عبر نقطة التفتيش الوحيدة على الحدود الروسية النرويجية.

روسيا اليوم
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