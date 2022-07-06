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بعد الجريمة المروعة.. توجيه 7 تهم لـ"سفاح شيكاغو"

6
JULY
2022
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وجهت السلطات، الثلاثاء، 7 تهم قتل من الدرجة الأولى للشاب المتهم بفتح النار من فوق سطح مبنى، على حشد كان يشاهد عرضا بمناسبة يوم الاستقلال في الرابع من يوليو قرب شيكاغو.


وقال إريك راينهارد مدعي ولاية إلينوي لدى إعلانه عن التهم في مؤتمر صحفي، إن المشتبه به روبرت إي كريمو (21 عاما) سيواجه في حالة إدانته عقوبة قصوى بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج المشروط عنه.

وقال المدعي العام إن التهم من الدرجة الأولى تبعتها عشرات التهم الإضافية قبل انتهاء التحقيق، وإنه سيطلب أن يظل كريمو محتجزا من دون الإفراج عنه بكفالة في أول مثول للمتهم أمام المحكمة، الأربعاء.

وقال مسؤولون محليون إن كريمو كان قد خطط للهجوم على مدى أسابيع، وإنه لفت انتباه السلطات مرتين على الأقل من قبل، بعد تقارير عن تهديده بالانتحار أو إيذاء آخرين.

وأضافوا أن المتهم اشترى بندقيته بشكل قانوني وأطلق أكثر من 70 طلقة عشوائيا من فوق سطح مبنى على أشخاص كانوا يتابعون عرضا في هايلاند بارك بولاية إلينوي ليقتل 7 أشخاص، وارتدى ملابس نسائية ليهرب وسط الحشد عقب إطلاق النار.

وأفادت السلطات أن المشتبه به لديه تاريخ من التصرفات الغريبة، لكنها لم تقدم دافعا محتملا للهجوم.

واستسلم كريمو للشرطة، الإثنين، بعد ساعات من الهجوم الذي أدى أيضا إلى إصابة أكثر من 36 شخصا بجروح ناجمة عن أعيرة نارية وإصابات أخرى.

وقالت الشرطة إنه بعد فرار المشتبه به من مكان الحادث، توجه بالسيارة إلى ويسكونسن وعاد إلى إلينوي قبل أن يتم اعتقاله الإثنين.

وعدلت الشرطة العدد المؤكد للقتلى الثلاثاء بوفاة شخص سابع، نقل إلى المستشفى بعد الهجوم.

وجاء حادث إطلاق النار في وقت لا يزال فيه العنف باستخدام الأسلحة ماثلا في أذهان كثير من الأميركيين، بعد مذبحة في 24 مايو أدت إلى مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بولاية تكساس، وهجوم في 14 مايو أدى لمقتل 10 أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.

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