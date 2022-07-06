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سلوفيانسك وكراماتورسك.. "هدف" روسيا لإنهاء معركة الشرق

6
JULY
2022
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بعد إتمام سيطرتها على لوغانسك، استكملت روسيا خطتها نحو منطقة دونيتسك عبر "قصف هائل" على بلدة سلوفيانسك ذات الأهمية الاستراتيجية شرقي أوكرانيا، ضمن حملتها العسكرية للسيطرة على إقليم دونباس بالكامل.


وقال عمدة سلوفيانسك فاديم لياخ إن المدينة تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي متواصل، تزايدت وتيرته، منذ استولت موسكو على ليسيتشانسك آخر مدينة رئيسية في مقاطعة لوغانسك المجاورة، مؤكدا أهمية إجلاء أكبر عدد ممكن من السكان، حيث دمر القصف عشرات المنازل، إضافة إلى قتلى وجرحى.

ومؤخرا، حاول الروس شن هجوم على مدينتين في الشمال وإلى الشمال الغربي من سلوفيانسك، هما بارفينكوف وسفياتوهيرسك لكنهم لم ينجحوا، كما استخدمت المدفعية في منطقتين قريبتين هما شوروف وبروسيفكا.

ثأر قديم

وعن خطة روسيا المقبلة، قال الأكاديمي والمحلل السياسي آرثر ليديكبرك: "من شبه المؤكد أن موسكو ستدفع باتجاه المحاولة للاستيلاء على بقية دونباس، وخاصة مدينتي سلوفيانسك وكراماتورسك، وكلاهما تعرضتا للقصف في الأيام الأخيرة. ولسلوفيانسك أهمية خاصة بالنسبة للانفصاليين الموالين لموسكو، لكونها موقع الحراك الأول في عام 2014".

وأضاف ليديكبرك، لموقع "سكاي نيوز عربية"، أن "روسيا ستعمل بالتوازي على الاتجاه غربا كون ذلك هو السبيل الوحيد لحفظ الأماكن المستعادة من القصف الأوكراني خاصة مع إرسال الغرب الصواريخ بعيدة المدى لكييف".

وأوضح أن "كلتا المدينتين تمثل محور نقل مهما، وبهما صناعة ثقيلة كبيرة وإمكانيات تصنيع، الوصول والسيطرة عليهما إنجاز مهم للقوات الروسية حيث ستقترب بذلك من إخضاع منطقة دونيتسك وتأمين جزء كبير من شمالها، فالمدينتان تقعان على بعد نحو 25 كيلومتراً من حدودها الغربية ومن ثم اقتراب نهاية معركة الشرق".

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