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معركة شرق أوكرانيا.. روسيا "تعيد توجيه قواتها"

6
JULY
2022
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ذكر الحاكم الإقليمي لمنطقة لوغانسك الأوكرانية سيرغي جايداي، أن القوات الروسية تخوض قتالا عنيفا وتزحف صوب منطقة دونيتسك، بعد سيطرتها على آخر بلدتين في لوغانسك المجاورة.


وقال جايداي إن القوات الروسية تكبدت خسائر فادحة خلال العملية الطويلة للسيطرة على مدينتي سيفيرودونيتسك وليسيتشانسك، لكنها توجه جهودها نحو التحرك جنوبا.

وأضاف للتلفزيون الأوكراني: "القتال العنيف مستمر على أطراف منطقة لوغانسك. أُعيد توجيه جميع قوات الجيش الروسي وقوات الاحتياط إلى هناك. إنهم يتكبدون خسائر فادحة".

ولم يتسن لـ"رويترز" التحقق من تصريحات جايداي بشأن تقدم القوات الروسية.

وبعد إخفاقها في التحرك نحو كييف في بداية الهجوم العسكري، قالت روسيا إنها أعادت توجيه قواتها صوب دونباس، قلب أوكرانيا الصناعي المكون من منطقتي لوغانسك ودونيتسك.
وتسيطر القوات الموالية لروسيا على مساحات شاسعة من المنطقتين منذ توغلت موسكو لأول مرة في أوكرانيا عام 2014، واعترفت بـ"جمهوريتين شعبيتين" دولتين مستقلتين عشية الهجوم الذي بدأ في فبراير الماضي.

والأحد أعلنت موسكو "تحرير" منطقة لوغانسك بأكملها.

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