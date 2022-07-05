البنتاغون سيبدأ في استخدام "المناطيد" ضد الصواريخ الروسية التي تفوق سرعتها سرعة الصوت

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أفادت وسائل إعلام أمريكية بأن الجيش الأمريكي يخطط لمواجهة أسلحة الصين وروسيا، التي تفوق سرعتها سرعة الصوت، بالبالونات (الطائرات المطاطية).

ووفقا لصحيفة "بوليتيكو" الأمريكية، يمكن أن يبدأ البنتاغون في استخدام البالونات، التي ستعزز عمل الأقمار الصناعية، للبحث عن صواريخ تفوق سرعتها سرعة الصوت.

وجاء في تقرير الصحيفة: "قد تبدو هذه الفكرة مثل خيال علمي، لكن ملفات ميزانية البنتاغون تشير إلى أن التكنولوجيا تنتقل من قطاع العلوم في وزارة الدفاع إلى الخدمة العسكرية".

على مدى العامين الماضيين، أنفق البنتاغون حوالي 3.8 مليون دولار على مشروع تطوير البالون، وفي السنة المالية 2023، تخطط الوكالة لتخصيص 27.1 مليون دولار لهذه الاحتياجات. ستتحرك البالونات بمساعدة خوارزميات الذكاء الاصطناعي، وفقا للصحيفة.

قال توم كاراكو من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: "تتمتع المنصات على ارتفاعات عالية أو عالية جدًا بالعديد من المزايا من حيث مدة الدوريات والقدرة على المناورة والمرونة للحمولات المتعددة".

في يونيو/حزيران، حدد المراقب العسكري في "إزفستيا"، أليكسي رام، أسباب فشل اختبارات الطيران لصاروخ أمريكي تفوق سرعته سرعة الصوت - أثناء الإطلاق، إذ فشلت المرحلة الثانية من اختبارات الصاروخ.