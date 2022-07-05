living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الولايات المتحدة تواجه خطر فقدان السيطرة على جدري القردة

5
JULY
2022
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

حذر عدد من خبراء الصحة، من أن الثغرات في الاختبار وتغطية اللقاح لجدري القردة، ستجعل الولايات المتحدة عرضة لفقدان السيطرة على تفشي هذا الفيروس.

ووجه قادة الصحة العامة من التحالف الوطني لمديري الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (NCSD) وجامعة جورج واشنطن (GW) تحذيرات من أن “التصدع وعدم الاستجابة لتفشي المرض حتى الآن يمكن أن يكون له عواقب وخيمة”.

وفي أحدث البيانات المتاحة، سجلت الولايات المتحدة يوم الجمعة الماضي، 460 حالة في 31 ولاية ومقاطعة كولومبيا، حيث يعتقد أن ولاية أيوا سجلت أول حالة لها خلال عطلة نهاية الأسبوع أيضا، على الرغم من أن أرقام مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) لم تعكسها بعد.

وأوضح ديفيد هارفي ، المدير التنفيذي لـ”NCSD”، لصحيفة “THE HILL” قائلا: “لقد تأخرنا في تبسيط الاختبارات، وإتاحة اللقاحات، وتبسيط الوصول إلى أفضل العلاجات”.

هذا و”كانت اختبارات الفيروس عملية بطيئة وشاقة حتى الآن”، إذ أنه “عندما يبدأ المريض في إظهار أعراض الفيروس، يتم فحصه أولا بحثا عن عائلة الفيروسات “ORTHOPOX”، في حين “تشمل السلالة جدري القرود، إلى جانب فيروس الجدري المنقرض، ومن المحتمل أن يكون أي شخص مصابا بالعدوى الاستوائية مصابا”، حيث أنه “لتأكيد حالة جدري القرود، يجب إرسال العينات إلى مركز السيطرة على الأمراض للاختبار، حيث يتم تأكيدها بعد ذلك”، وفق ما تقلت صحيفة “دايلي ميل”.

ومع ذلك، فإن الاختبار بطيء، والوصول إلى هذه الاختبارات محدود أيضا، ما يجعل العديد من الخبراء يخشون من أن الكثير من الحالات لا يتم اكتشافها.

هذا وتم أيضا اكتشاف حالات حتى الآن دون أي صلة بالسفر الدولي أو بحالة أخرى من الفيروس،مما يعني أن هناك بعض الانتشار غير المكتشف للفيروس مستمر.

وقال جيمس كريلينشتاين، أحد مؤسس جمعية “PREP4ALL” ، لصحيفة “THE HILL”: “لقد كنا نصرخ نوعا ما لمدة شهر حول مدى سوء حالة التشخيص بالنسبة لجدري القردة..كان هذا خطأ واضحا حقا، ويمكن منعه، ومن الواضح جدا أن هذه الإدارة لم تتعلم دروسا من كوفيد”.

Daily Mail
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2022. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout