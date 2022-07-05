يهوى الموسيقى ووالده كاد أن يصبح عمدة.. من يكون روبرت كريمو الثالث؟ وما علاقته بجريمة شيكاغو؟

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أكدت الشرطة الأمريكية اعتقال رجل مطلوب لصلته بإطلاق النار على موكب عيد الاستقلال في ضواحي شيكاغو، ما تسبب في مقتل 6 أشخاص وإصابة آخرين.

وأفيدي بأن روبرت كريمو الثالث، ويبلغ من العمر 22 عاما، يعد في هذه القضية في مرتبة "شخص محل اهتمام للتحقيق"، وليس مشتبها به، فيما يجري التحقيق لمعرفة مدى تورطه في مقتل ستة متفرجين ومتظاهرين في بلدة هايلاند بارك.

وقال ممثل للشرطة المحلية: "الهدف الذي كنا نبحث عنه، شخص مهم، روبرت كريمو الثالث، لوحظ من قبل وحدة شمال شيكاغو... حاولوا إيقافه، إلا أن الهدف لم يمتثل. وتم توقيفه بعد مطاردة قصيرة".

وأشار ممثل الشرطة إلى أنه "تم نقل الشخص محل الاهتمام إلى قسم شرطة هايلاند بارك، حيث ستبدأ المرحلة التالية من التحقيق وتتمثل في التحدث مع الشخص للتأكد من أنه مرتبط بهذا الحادث".

وكان مجرم قد أطلق النار من سطح مبنى بواسطة بندقية على موكب احتفالي كان يسير في وسط المدينة، المعروف بمستوى سكانه العالي من الناحية المادية ومستوى التعليم. وقد توفي خمسة أشخاص على الفور، فيما لقى سادس مصرعه بعد دخوله المستشفى، وجرى نقل 26 شخصا تتراوح أعمارهم بين 8 و85 عاما إلى المستشفيات.

إلى ذلك، كشفت وسائل إعلام أمريكية معلومات شخصية عن المشتبه به الموقوف، مشيرة إلى أنه من مواليد 20 سبتمبر عام 2000، ويعود لأسرة من أصول إيطالية، وأنه يزاول الموسيقى، وكان نشر مقاطع من تأليفه في الإنترنت، مشيرة كذلك إلى أن والده كان ترشح لمنصب عمدة هايلاند بارك في عام 2020.