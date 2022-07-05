صحيفة: تركيا رفضت تسليم متهم في قضية اغتيال رئيس هايتي

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ذكرت صحيفة "زمان" الإلكترونية المعارضة أن السلطات التركية رفضت طلبا بتسليم سمير هندل الذي يُزعم تورطه في اغتيال رئيس هايتي، جوفينيل مويس، قبل عام.

وكان رئيس هايتي جوفينيل مويس اغتيل في مقر إقامته من قبل مسلحين في 7 يوليو 2021.

يشار على أن أجهزة الأمن التركية كانت أوقفت هندل، "الذي أصدر الانتربول مذكرة توقيف بحقه، في نوفمبر الماضي أثناء محاولته الانتقال من الولايات المتحدة إلى الأردن.

ولاحقا أعلن محاميه إلغاء مذكرة التوقيف الصادرة بحقه".

واتهمت سلطات هايتي فريقا أجنبيا يتكون معظمه من جنود كولومبيين سابقين بتنفيذ عملية الاغتيال.

ونجحت قوات الأمن في هايتي في إلقاء القبض على 17 مشتبه بهم من بينهم مواطنان أمريكيا، بينما لا يزال البحث جاريا عن 8 مشتبه بهم آخرين.

وكانت هايتي شهدت حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار قبيل اغتيال مويس، تخللتها تظاهرات واسعة طالبت باستقالته.