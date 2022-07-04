مسلح يصيب خمسة أشخاص في شرق كندا

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أصاب رجل ما لا يقل عن خمسة أشخاص بسلاح يعمل بالهواء المضغوط في مدينة فيكتوريافيل وسط مقاطعة كيبك بشرق كندا مساء السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة: "وفقا للمعلومات الأولية، كان رجل يبلغ من العمر 36 عاما يتجول في الشارع وهو يطلق مقذوفات رصاص".

وذكر شهود عيان أنه كان يحمل في يده جسما يشبه مسدسا، مهددا الأشخاص الذين كانوا في طريقه.

وأكدت الشرطة أن "ما يقرب من خمسة أشخاص تضرروا جراء الحادث وأصيب بعضهم بجروح طفيفة".

وتمكن عناصر الأمن من اعتقال المشتبه به الذي مثل أمام المحكمة بعد ظهر الأحد. ويواجه الرجل تهما باستخدام ما يشبه السلاح الناري لارتكاب اعتداء مسلح.