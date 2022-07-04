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زاخاروفا: فرنسا انتهكت سرية المحادثات بين بوتين وماكرون

4
JULY
2022
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اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا باريس بانتهاك سرية المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وقالت زاخاروفا في تعليقها على الفيلم الوثائقي “الرئيس وأوروبا والحرب” للمخرج الفرنسي غي لاغاشا حول خطوات ماكرون لحل الصراع الأوكراني: “عندما يتم إجراء مكالمات على أرفع مستوى فهي بالطبع مسألة سرية، وبطبيعة الحال، هذه مفاوضات مغلقة. ولكنه اتضح أنه منذ شهرين عندما اتصل ماكرون برئيس روسيا، تم تسجيل المحادثة بالكامل بواسطة كاميرات صحفيين كانوا جالسين يصورون كل شيء. هذا مثال على حقيقة أن هذه هي الطريقة التي يفهمون بها كلمة “دبلوماسية”.
وأشارت إلى أنه من الصعب توقع السرية من الجانب الفرنسي بعد نشر لقطات من محادثات ماكرون المغلقة مع بوتين على التلفزيون الفرنسي.
وجرى عرض الفيلم الوثائقي يوم الخميس على القناة الفرنسية الثانية، حيث ركز  على جهود ماكرون الدبلوماسية لحل الأزمة الأوكرانية، ومحادثاته مع الرئيس الروسي وقادة آخرين.

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