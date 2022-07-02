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تصريحات بايدن عن روسيا تثير استياء بين الأمريكيين

2
JULY
2022
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أبدى قراء وكالة "بلومبرغ"، ردود فعل حادة على تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن ارتفاع أسعار الوقود في البلاد.

وفي وقت سابق، قال بايدن في مؤتمر صحفي عقب قمة الناتو، إنه سيتوجب على الأمريكيين دفع ثمن البنزين الباهظ لأطول فترة ممكنة، وألقى باللوم على روسيا في ذلك. وشدد على ضرورة تحمل ذلك "طالما أن الأمر يتطلب منع روسيا من هزيمة أوكرانيا".

وتسبب تصريح الرئيس الأمريكي هذا، بإثارة امتعاض القراء في تعليقاتهم على تويتر الوكالة.

وقال المستخدم HeirToThaThrone: "يتحمل مسؤولية هذا التضخم الشنيع كل الذين صوتوا لصالح أوباما / بايدن".

وطرح 0range Crush السؤال: "متى سيغضب الأمريكيون لأن أوكرانيا لا تستحق كل هذا العناء؟".

وأشار Ethereum Fibonacci، إلى أن الفترة التي قصدها بايدن هي حتى نوفمبر "لأن غباءه سيكلف الديمقراطيين الانتخابات".

وقال المستخدم Phantom: "المضحك هو أن بايدن فعل كل ما في وسعه لكي تكسب روسيا المال".

وأضاف Scott Isbell: "لقد فقد كل ارتباط بالواقع. هذا أمر غير طبيعي".

RIA Novosti
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