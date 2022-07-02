ماسك يظهر مجددا على "تويتر" ويعلن اجتماعه مع البابا فرنسيس

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قال رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك، إنه التقى يوم الخميس 30 يونيو، مع الحبر الأعظم البابا فرنسيس.

وأضاف ماسك في تغريدة على تويتر: "كان شرفا عظيما أن التقي بالبابا فرنسيس".

ولم يذكر الملياردير الأمريكي أية تفاصيل أخرى حول هذا الاجتماع مع البابا.

وكانت هذه التغريدة واحدة من أولى الرسائل بعد أكثر من أسبوع من عدم وجود أي نشاط على صفحة ماسك على "تويتر".

ووفقا لموقع Axios، حتى يوم 16 يونيو، بلغ متوسط نشاط ماسك 145 تغريدة أو إعادة تغريد أسبوعيا، وحوالي 21 في اليوم. ثم بدأ النشاط في الانخفاض، وفي الفترة من 23 يونيو إلى 30 يونيو، لم يظهر له أي نشاط على صفحته في "تويتر".

المصدر: تاس