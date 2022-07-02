البابا فرنسيس: لا سلطة للأمم المتحدة لوقف الحروب

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قال البابا فرنسيس إن الأمم المتحدة لا تحظى بسلطة تخولها وقف الحروب كتلك التي تشهدها أوروبا، رغم أن المنظمة ساهمت في تجنب نشوب الحروب في بقاع أخرى في العالم.

وفي مقابلة مع وكالة "تيلام" الأرجنتينية، أوضح البابا أن الأمم المتحدة تساهم في تجنب الحروب، لكن حين يتعلق الأمر بوقف الحرب، أو "حل حالة صراع مثل تلك التي نعيشها اليوم في أوروبا، أو تلك التي عشناها في أجزاء أخرى من العالم، فليس لديها، بدون إهانة، سلطة. فقط لأن الوثيقة التي لديهم لا تمنحهم السلطة".

وأضاف: "بعد الحرب العالمية الثانية، كان هناك الكثير من الأمل في الأمم المتحدة.. لا أريد الإساءة، أعرف أن هناك أشخاصا ممتازين يعملون، لكن لا يملكون القوة لفرض أنفسهم في هذه المسألة".

وقال البابا: "هذه اللحظة تتطلب شجاعة وإبداعا، ودون هذين العنصرين لن تكون لدينا مؤسسات دولية يمكنها مساعدتنا في التغلب على هذه الصراعات الخطيرة جدا، حالات الموت هذه".