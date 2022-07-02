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مخترع أول "جوال" في العالم: اتركوا الهاتف واستمتعوا بالحياة

2
JULY
2022
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نصح مارتن كوبر مخترع أول هاتف محمول في العالم بعدم الإفراط في استخدام الهاتف، معربا عن دهشته للوقت الذي يهدره مستخدموه.

وخلال رده على إحدى المشاركات التي قالت عبر قناة "بي بي سي"، إنها تقضي ما يزيد عن 5 ساعات يوميا على هاتفها، قال كوبر ضاحكا: "هل تقضين حقا خمس ساعات في اليوم؟ استفيدي من حياتك".

وطلب كوبر (92 عاما)، من المُشاركة عدم الإفراط في استخدام الهاتف المحمول، وأن "تستمتع وتستفيد من وقتها وحياتها بشكل أفضل، بدلا من إهداره على الهاتف المحمول".
واخترع كوبر هاتف Motorola DynaTAC 8000X عام 1973، وهو أول هاتف محمول في العالم.

وكان كوبر كان يعمل في شركة "موتورولا" منذ أكثر من عشرين، وقال في لقاء تلفزيوني سابق إنه كان محبطا من تزايد شعبية هواتف السيارات، والتي كانت تستدعي قضاء الكثير من الوقت في السيارة لاستخدام الهاتف، وتوصل إلى فكرة صنع هاتف محمول يمكن استخدامه داخل السيارة أو خارجها وفي أي مكان.

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