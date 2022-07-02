أفادت إذاعة “موزاييك”، يوم الجمعة، نقلا عن مصادر مسؤولة بالبنك المركزي التونسي، بأن وفدا من صندوق النقد الدولي سيزور البلاد ابتداء من يوم الاثنين 4 يوليو 2022.

وذكرت الإذاعة أن هذه الزيارة تعد الانطلاق رسميا لمرحلة المفاوضات مع السلطات التونسية للحصول على قرض بقيمة 4 مليار دولار.

وكان جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، أكد ترحيب الصندوق ببرنامج الإصلاح الذي أعلنته الحكومة مؤخرا، معتبرا أن هذا البرنامج يحقق عدة منافع تتمثل في تقوية الشعور بالملكية وزيادة المصداقية، مما يجعل فرص النجاح أكبر مما كانت عليه في السابق، وفق ما ورد في بيان لصندوق النقد الدولي يوم الأربعاء 22 يونيو 2022.

وخاضت تونس نقاشات مع صندوق النقد الدولي من أجل الدخول في مفاوضات حول برنامج تمويل مقابل حزمة من الإصلاحات اقترحتها الحكومة.

وتقترح الحكومة برنامجا إصلاحيا يتعلق بكتلة الأجور والإصلاح الجبائي وإصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم.

وتجد الإصلاحات التي أعلنتها الحكومة معارضة كبيرة خاصة من قبل الاتحاد العام التونسي للشغل وعلى نحو خاص في ما يتعلق برفع الدعم والشركات العمومية.

وتؤكد الحكومة أن لا نية لها في رفع الدعم بل توجيهه نحو مستحقيه على نحو تدريجي، كما تؤكد أن برنامجها الإصلاحي لا يتضمن أية خطط للتفريط في المؤسسات العمومية.

وكان مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي جهاد أزعور قد أدى زيارة إلى تونس يومي 20 و21 يونيو 2022 والتقى خلالها بالرئيس قيس سعيد لمناقشة برنامج الإصلاح الاقتصادي الحكومي، كما التقى رئيسة الحكومة نجلاء بودن وعددا من ممثلي المجتمع المدني.