دفعة متطوّعين شيشان جديدة للقتال في أوكرانيا

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أعلن رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، عن إرسال مجموعة أخرى من متطوعي الشيشان للالتحاق بقوات التحرير الروسية في مناطق العملية العسكرية في أوكرانيا.

وكتب قديروف على قناته في تيليغرام: “انتقلت مجموعة أخرى من المتطوعين إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.. قرروا الانضمام إلى جيش التحرير الروسي بمحض إرادتهم. بلا شك، هذا الحماس والوطنية الحقيقية يستحقان كل الثناء”.

وفي وقت سابق، قال قديروف إن أول مجموعات متقدمة من الجيش دخلت مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل لقوات كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية.