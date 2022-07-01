ما حقيقة التطبيع الكامل للعلاقات بين تركيا وأرمينيا ؟

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كشف موقع الاخبار عن اتفاق بين كل من تركيا وأرمينيا على البدء في تجارة مباشرة بينهما عبر الشحن الجوي في «أقرب وقت ممكن» في إطار جهود تطبيع العلاقات بين البلدين، وأشار أنّ تركيا تعمل على تطبيع العلاقات مع أرمينيا بالتنسيق مع أذربيجان منذ كانون الأول الماضي، حيث عقدت الدولتان جولة رابعة من المحادثات في فيينا، اليوم، بعد أن شهد شهر آذار عقد أول اجتماع منذ سنوات بين وزيري خارجية البلدين.

وذكرت الخارجية التركية أن الدولتين اتفقتا أيضاً على السماح لمواطني دول ثالثة بالعبور من حدودهما المشتركة في أقرب وقت ممكن، وقررتا بدء الإجراءات المطلوبة لتنفيذ ذلك.

وأشار البيان إلى أن مبعوثين اثنين من البلدين ناقشا أيضاً إمكانية اتخاذ خطوات أخرى لتحقيق «التطبيع الكامل».

وكانت الرحلات الجوية استؤنفت بين البلدين، في بداية شهر شباط الماضي، بأول رحلة طيران مباشرة من إسطنبول التركية إلى العاصمة الأرمينية يريفان.