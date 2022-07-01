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«الصحة العالمية» تدعو أوروبا إلى «تحرك عاجل» بشأن تفشّي جدري القردة

1
JULY
2022
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دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم، إلى «تحرك عاجل» للحد من تفشي جدري القردة في أوروبا مع ازدياد عدد المصابين ثلاثة أضعاف منذ أسبوعين في القارة.

ودعا المدير الإقليمي للمنظمة، هانس كلوغه، الدول الأوروبية إلى «تكثيف جهودها في الأسابيع والأشهر المقبلة لتجنب توطن جدري القردة في منطقة جغرافية أكبر».

وقال، في بيان، إنه «من الواجب القيام بتحرك عاجل ومنسق إذا أردنا إحداث تغيير في السباق ضد تفشي المرض».

وأفادت معطيات المنظمة أن أوروبا سجلت أكثر من 4500 إصابة مؤكدة، أي أكثر بثلاثة أضعاف مما سجل في منتصف حزيران، وهو ما يُشكّل تسعين في المئة من الإصابات التي أحصيت في العالم منذ منتصف أيار حين بدأ هذا المرض الذي كان محصوراً بعشر دول أفريقية يتفشى في أوروبا.

وباتت أوروبا بؤرة لانتشار جدري القردة، وتضم 31 بلداً أو منطقة سجلت فيها حالات بهذا المرض.

وأشار خبراء المنظمة، السبت الماضي، إلى أن ازدياد عدد الحالات بات تهديداً صحياً يثير قلقاً كبيراً، ولكن من دون أن يبلغ حتى الآن مستوى حالة طوارئ صحية عالمية، لكن فرع المنظمة في أوروبا لاحظ أن «التطور السريع والطبيعة الملحة لهذا الحدث يعنيان أن لجنة (الخبراء) ستعيد النظر في موقفها قريباً».

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