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"احتدمت المنافسة" بين إيلون ماسك وجيف بيزوس

1
JULY
2022
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صرحت لجنة الاتصالات الاتحادية الأميركية لشركة "سبيس إكس"، التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، باستخدام شبكتها للإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستار لينك" مع المركبات متحركة، مما يعطي الضوء الأخضر للشركة كي تتوسع في تقديم عروض لخدمات النطاق العريض لشركات الطيران التجاري وسفن الشحن والشاحنات.

وتسعى "ستار لينك"، وهي مجموعة سريعة النمو من الأقمار صناعية التي تبث الإنترنت، منذ فترة طويلة إلى توسيع قاعدة عملائها من الأفراد مستخدمي تقنية النطاق العريض في المناطق الريفية والمناطق التي بها ضعف في خدمات الإنترنت إلى عملاء من الشركات في قطاعات السيارات والشحن والطيران المربحة.

وقالت اللجنة في نص التصريح الذي منحته للشركة ونُشر أمس الخميس, "التصريح لشركة بفئة جديدة من المحطات لنظام "سبيس إكس" للأقمار الصناعية سيُوسع قدرات تقنية النطاق العريض لتلبية احتياجات العدد المتنامي من المستخدمين الذين يحتاجون الآن اتصالا مع الإنترنت وهم يتحركون".

ودشّنت "سبيس إكس" حوالي 2700 قمر صناعي "لستار لينك" في مدار قريب من الأرض منذ عام 2019 وقد استقبلت مئات الآلاف من المشتركين الذين يدفع العديد منهم 110 دولارات شهريا للحصول على خدمة الإنترنت بتقنية النطاق العريض.

وتحتدم المنافسة في قطاع الأقمار الصناعية التي تبث الإنترنت من مدار قريب من الأرض بين شركة سبيس إكس ومشغل الأقمار الصناعية "وان ويب" ومشروع "كويبر" المملوك لجيف بيزوس، وهو وحدة تابعة لشركة أمازون العملاقة للتجارة الإلكترونية.

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