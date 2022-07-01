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رونالدو يقلب الطاولة على متهمته بالاغتصاب.. ويطالب بتعويض

1
JULY
2022
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طالب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وفريقه القانوني من القاضية جينيفر دورسي بتغريم محامي كاترين مايورغا، ليزلي مارك ستوفال، بتعويض قدره 626 ألف دولار.
 
وأمام القاضية دورسي طلب محامي رونالدو بيتر كريستيانسن، بتعويض نجم مانشستر يونايتد لقاء الاتهامات والدعاوى التي وجهت إليه في قضية "الاغتصاب المزعومة"، والتي أقامتها مايورغا بحق "الدون".
 
وكانت دورسي قد طردت محامي مايورغا ستوفال من المحكمة التي انعقدت في 10 يونيو، واتهمته بالاستعانة بوثائق مسروقة.
 
وقالت دورسي إن "ستوفال تجاوز حدود السلوك الأخلاقي، وتجاهل قواعد هذه المحكمة"، مضيفة أن "رفض قضية كاترين مايورغا دون خيار إعادة فتحها كان عقوبة شديدة بالنسبة لستوفال الذي تسبب بضرر بالغ لرونالدو"، وفقما نقلت صحيفة "آس" الإسبانية.
 
من جانبه قال محامي رونالدو: "نظرا لانتهاكات ستوفال وسوء سلوكه الصارخ، يجب تحميله المسؤولية وضمان حصول موكلي على تعويض مالي".
 
كذلك أشار كريستيانسن إلى استعانة ستوفال بأدلة تتضمن سجلات اتصالات خاصة برونالدو بشكل غير قانوني، وأخرى لموكلته مايورغا.
 
وكاثرين هي عارضة أزياء سابقة، اتهمت رونالدو باغتصابها في أحد فنادق مدينة لاس فيغاس الأميركية عام 2009، وقالت إنها تعاني "الاكتئاب وتوتر ما بعد الصدمة" التي تلت الجريمة المزعومة.
 
ورفعت مايورغا دعوى على رونالدو أمام إحدى محاكم ولاية نيفادا الأميركية، وقال محاميها إنها ستسعى إلى إسقاط اتفاق تسوية تزعم التوصل إليه مع "الدون" دفع الأخير بموجبه 375 ألف دولار لها.
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