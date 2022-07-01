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استطلاع: أكثر من ربع الأمريكيين يشعرون أنه من الضروري حمل السلاح ضد الحكومة

1
JULY
2022
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أفاد استطلاع للرأي أن أكثر من ربع سكان الولايات المتحدة يشعرون بالتباعد الشديد عن حكومتهم لدرجة أنهم يشعرون أنه قد يكون "من الضروري قريبا حمل السلاح" ضدها.
 
وهذا الاستطلاع الذي شمل 1000 ناخب أمريكي، والذي نشره معهد السياسة بجامعة شيكاغو (IOP) ، كشف أيضا أن معظم الأمريكيين يتفقون على أن الحكومة "فاسدة وضد الأشخاص العاديين".
 
وأشارت البيانات إلى أن الاستقطاب الشديد في السياسة الأمريكية، وتأثيره على علاقات الأمريكيين مع بعضهم البعض، لا يزال قويا.
 
وقال 56٪ من المشاركين في الاستطلاع إنهم "يثقون عموما في إجراء الانتخابات بشكل عادل ومحسوب بدقة"، وانقسم الجمهوريون والديمقراطيون والمستقلون بشكل كبير حول هذه النقطة.
 
وأعرب ما يقرب من 80٪ من الديمقراطيين عن ثقتهم العامة في الانتخابات، لكن هذا الرقم انخفض إلى 51٪ بين المستقلين و33٪ فقط من الجمهوريين.
 
ووفقا للاستطلاع، وافق 49٪ من الأمريكيين على أنهم "يشعرون أكثر فأكثر بأنهم غرباء في بلدهم"، ومن أصل 28٪ من الناخبين الذين يشعرون بضرورة "حمل السلاح ضد الحكومة"، كان 37٪ منهم يحملون أسلحة في منازلهم.
روسيا اليوم
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